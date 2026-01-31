В США началась частичная приостановка работы федерального правительства

В Соединенных Штатах с утра 31 января частично приостановлена работа федерального правительства. Причина — отсутствие утвержденного финансирования для ряда ведомств, несмотря на то что Сенат Конгресса США накануне одобрил пакет законопроектов о расходах до конца финансового года.

Как сообщают американские СМИ, утвержденные Сенатом документы пока не рассмотрела Палата представителей Конгресса США, которая находится на перерыве. Заседание нижней палаты ожидается 2 февраля. До этого момента финансирование части федеральных структур остается приостановленным.

Отмечается, что спорным остается вопрос финансирования Министерства внутренней безопасности США, в ведении которого находятся иммиграционные и пограничные службы. Именно отсутствие согласия по этому блоку стало ключевой причиной частичного шатдауна.

По оценкам экспертов, остановка работы может быть краткосрочной. В случае если Палата представителей одобрит пакет законопроектов и он будет подписан президентом, финансирование федеральных ведомств может быть восстановлено в ближайшие дни.