Депутат призвал кабмин обратиться в суд ЕАЭС по вопросу положения мигрантов в РФ

Кыргызстану необходимо обратиться в суд ЕАЭС из-за положения мигрантов из КР, находящихся в России. Об этом заявил депутат Улан Примов на совместном заседании депутатских групп «Элдик» и «Ала-Тоо».

Он отметил, что на сегодня в России ужесточаются требования к мигрантам.

«Их семьям запрещают въезд в страну, детям мигрантов ограничивают посещение школ. Вы же помните, какие условия озвучивались при вхождении в ЕАЭС. Но сейчас они не исполняются в полной мере. Правильно, что подали в суд ЕАЭС, потому что не исполняются условия соглашений. По вопросам мигрантов мы должны обратиться в суд еще. Права наших мигрантов не защищаются», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что Кыргызстан подал заявление в суд ЕАЭС по неисполнению Россией соглашения, связанного с выдачей полисов обязательного медицинского страхования.

Глава комитета Государственной думы по здравоохранению Сергей Леонов прокомментировал этот вопрос, сообщив, что граждане КР могут оформить в РФ полис дополнительного медицинского страхования.
