Экономика

Иск Кыргызстана в суд ЕАЭС прокомментировали в Госдуме

Глава комитета Государственной думы по здравоохранению Сергей Леонов прокомментировал иск, поданный Кыргызстаном в суд Евразийского экономического союза в связи с отказом России в оформлении медицинских полисов семьям мигрантов.

По его словам, граждане КР могут оформить в РФ полис дополнительного медицинского страхования.

У работающих мигрантов и их семей есть возможность приобрести за свои средства полис дополнительного медицинского страхования и получать медобслуживание, — сказал он.

«Позиция у нас должна быть одна — наши поликлиники не должны быть перегружены иностранцами. Пожалуйста, у членов семей работающих иммигрантов есть возможность приобрести за свои средства полис и получать медобслуживание... У мигрантов есть полное право получить экстренную медицинскую помощь, в которой им не будет отказано. Но почему мы должны оплачивать из нашего бюджета их лечение в наших поликлиниках?» — добавил Сергей Леонов.

Напомним, ранее КР обратилась в суд ЕАЭС с просьбой дать разъяснения по вопросу об обязательном медицинском страховании после отказов в выдаче полисов семьям трудовых мигрантов. Решение суда ожидается через две недели.
