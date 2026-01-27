15:08
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Власть

Кыргызстан подал иск в суд ЕАЭС по неисполнению РФ соглашения по мигрантам

Кыргызстан подал иск в суд ЕАЭС по неисполнению Россией соглашения по мигрантам. Об этом заявил сегодня на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов при обсуждении проекта закона «О медицинском страховании граждан».

Члены комитета поинтересовались, как продвигается работа по поддержке трудовых мигрантов в РФ через выдачу полисов по получению медпомощи.

По словам Азамата Муканова, среди пяти стран ЕАЭС действует соглашение, касающееся трудовых мигрантов.

«Однако российская сторона на сегодня нарушает статьи 96-97 данного соглашения, отказываясь выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов. КР подала в суд ЕАЭС, он идет, решение будет вынесено через две недели. Когда приезжал в Кыргызстан вице-премьер России Алексей Оверчук, мы тоже поднимали этот вопрос», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359453/
просмотров: 407
Версия для печати
Материалы по теме
Иностранцам с судимостью запретят получать российское гражданство или ВНЖ
Страны ЕС утвердили полный запрет на импорт российского газа с 2027 года
Депутат предлагает внедрить приложение «Бизнес Тундук» для мигрантов
Реестр контролируемых лиц. КР просит Россию упростить процедуру выхода из него
Что нужно знать гражданам КР перед выездом на работу в Россию — ответ Минтруда
Центральная Азия — Россия: в Москве прошли консультации МИД РФ и дипломатов
В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, работающих в России
Кыргызстан вошел в топ-3 стран, граждане которых открывают бизнес в России
В Кыргызстан не допустили 11 тонн колбасных изделий из России
Россия проведет эксперимент по целевому набору мигрантов на работу
Популярные новости
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с&nbsp;тройняшками Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
MEGA запускает тариф &laquo;Социальный&raquo; для пенсионеров и&nbsp;лиц с&nbsp;инвалидностью MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
27 января, вторник
15:06
Минздрав намерен оптимизировать работу государственных лабораторий Минздрав намерен оптимизировать работу государственных...
15:03
Стратегическую аэроплощадку в Сузакском районе вернули государству
15:02
Подготовку педагогических кадров обсудили в Минпросвещения с Эдилем Байсаловым
14:57
Экс-начальника ИВС ОВД Иссык-Кульского района обвинили в пытках и вымогательстве
14:54
В ГУОБДД объяснили отсутствие уведомлений и фото штрафов «Безопасного города»