Кыргызстан подал иск в суд ЕАЭС по неисполнению РФ соглашения по мигрантам

Кыргызстан подал иск в суд ЕАЭС по неисполнению Россией соглашения по мигрантам. Об этом заявил сегодня на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов при обсуждении проекта закона «О медицинском страховании граждан».

Члены комитета поинтересовались, как продвигается работа по поддержке трудовых мигрантов в РФ через выдачу полисов по получению медпомощи.

По словам Азамата Муканова, среди пяти стран ЕАЭС действует соглашение, касающееся трудовых мигрантов.

«Однако российская сторона на сегодня нарушает статьи 96-97 данного соглашения, отказываясь выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов. КР подала в суд ЕАЭС, он идет, решение будет вынесено через две недели. Когда приезжал в Кыргызстан вице-премьер России Алексей Оверчук, мы тоже поднимали этот вопрос», — добавил он.