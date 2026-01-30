Бэтмен влетел на заседание горсовета в США с критикой в адрес правительства

Мужчина в костюме супергероя выступил на публичном заседании городского совета Санта-Клары в защиту американцев мигрантов. Об этом сообщило издание «Газета.ru».

Депутаты обсуждали предстоящий Супербоул (финал чемпионата по американскому футболу), на который пригласили иммиграционную службу ICE. Человек в костюме летучей мыши резко выступил против сотрудничества городских властей с ведомством и призвал поддержать протестующих.

По его словам, люди умирают из-за действий федерального правительства, и у города еще есть шанс «наверстать упущенное» до того, как туда войдут «сотни убийц».

Напомним, массовые протесты в штатах начались после убийства женщины агентами службы в Миннеаполисе. Сотни митингующих нападали на полицейских, из-за чего тем пришлось применять дубинки и слезоточивый газ.