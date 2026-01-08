18:30
Происшествия

Антимиграционный рейд. В Миннеаполисе вспыхнули протесты после убийства женщины

В Миннеаполисе вспыхнули протесты после убийства женщины во время антимиграционного рейда.

Ранее сообщалось, что сотрудник иммиграционной и таможенной полиции (ICE) застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд, находившуюся в своем автомобиле. Несколько тысяч человек вышли на улицы города и приняли участие в траурной акции, скандируя лозунги против ICE. Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от того места, где в 2020 году сотрудник полиции убил Джорджа Флойда — его смерть привела к массовым протестам и популяризации движения Black Lives Matter.

Версии произошедшего противоречат друг другу. Президент США Дональд Трамп заявил, что Рене Николь Гуд застрелили в ответ на ее попытку сбить агента ICE.

Когда ему показали видео с другого ракурса, судя по которому женщина не пыталась наехать на офицера, Трамп ответил: «Ну что ж. Как я на это смотрю... Это ужасная картина. Я думаю, на это ужасно смотреть. Нет, мне неприятно это видеть».

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что офицер стрелял в целях самообороны.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на пресс-конференции утверждала, что Гуд «преследовала» сотрудников полиции, а агент, убивший ее, «использовал свою подготовку, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих коллег».

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал заявления федеральных властей «чушью», по его мнению, офицер ICE «безрассудно использовал свою власть», в результате чего погиб человек. Глава города также передал ICE «убираться на хрен отсюда».

По подсчетам The New York Times, с сентября это минимум девятый случай, когда агенты ICE открывают огонь по людям в автомобилях.

Напомним, сотрудник иммиграционной службы США (ICE) застрелил жительницу Миннеаполиса в ходе рейда по нелегальным мигрантам.

