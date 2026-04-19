Медицина как искусство: история кыргызстанки, покорившей Дубай

Эстетическая медицина в Объединенных Арабских Эмиратах — один из самых конкурентных и строго регулируемых рынков в мире. Чтобы стать лидером в Дубае, требуются не только безупречные навыки, но и колоссальный международный опыт.

Именно такой путь прошла наша соотечественница Гульжан Саипова — косметолог и лазеротерапевт, недавно вошедшая в TОР-10 Aesthetic Ateliers по версии международного глянцевого издания FAME Delivered (выпуск The Performers Edition 2026).

В интервью 24.kg она рассказала о своем непростом пути к успеху.

Фото из архива собеседницы. Гульжан Саипова

— Мой путь в медицину начался на родине с фундаментальной базы, которую мне дала физико-математическая школа-лицей № 61 Ефима Якира, экспериментальный класс с углубленной программой по химии и биологии. Уже тогда я понимала: хочу связать жизнь с врачебным делом. В 1992 году окончила Кыргызский государственный медицинский институт, выбрав одну из самых ответственных и тонких специальностей — акушерство и гинекологию.

Профессиональную «закалку» проходила в роддоме № 2. Именно там я научилась чувствовать огромную ответственность за чужую жизнь и принимать решения в сложных ситуациях. Потом была частная клиника в Бишкеке и первые самостоятельные решения.

Но время было жестким. Наше поколение врачей сложилось между двумя эпохами: советская система рухнула, а новая еще не выстроилась. Отсутствие государственной поддержки и перспектив стало для меня толчком искать возможности для профессионального роста за рубежом, что заставило меня принять решение, которое изменило все: уехать в США учиться, расти, смотреть, как устроена медицина в другом влиянии.

Со временем решила остаться там работать. Это был поворотный момент в моей жизни. Именно там я впервые столкнулась с эстетической медициной — стремительно развивающейся индустрией. Первые пилинги, первые филлеры, первый ботокс — все это появлялось у меня на глазах.

— Что подтолкнуло вас выбрать именно эстетическую медицину?

— Я всегда любила искусство, и вдруг поняла: вот оно, то место, где встречаются медицина и творчество.

Эстетическая медицина включает в себя не только красоту, а главное — она за правильный, здоровый образ жизни и долголетие с сохранением молодости, своей натуральности и индивидуальности. Это направление, где важны не только медицинские знания, но и чувство гармонии, пропорции и красоты.

Эстетическая медицина — это не про погоню за молодостью и исправление «недостатков», это про здоровье и работу с внутренним состоянием человека, его уверенностью и самоощущением.

— Каким вы помните свой первый опыт работы в косметологии?

— Он был очень эмоциональным: волнение, высокая ответственность и одновременно глубокое вдохновение. Тогда я осознала, что результат моей работы влияет не только на внешний вид, но и на внутреннее состояние человека. Когда пациент начинает чувствовать себя увереннее, по-другому смотреть на себя, это гораздо больше, чем просто медицинская процедура. Это лучшая мотивация продолжать и совершенствоваться, и именно она удерживает меня в профессии все эти годы.

— Переезд в США стал для меня шагом к совершенно новому уровню передовой медицины самой развитой страны мира. Я работала в частной косметологической клинике в штате Мичиган, где столкнулась с системой, основанной на четких протоколах, доказательной медицине и строгом контроле качества.

Это научило меня дисциплине, системному мышлению и вниманию к деталям и стало настоящей профессиональной школой. В американской медицине нет места случайностям, каждый шаг четко регламентирован, и это формирует высокий уровень доверия.

— С какими трудностями столкнулись как мигрантка в новой стране?

— Миграция — это всегда испытание. Как и любой человек, я столкнулась с адаптацией. Самым сложным оказалось принять многонациональную культуру и профессиональную среду. Но это дает сильный толчок для самоутверждения и закалки.

В США ценится узкая специализация, высокая конкуренция и безупречная пунктуальность. Гульжан Саипова

Нужно было заново доказывать свою компетентность. Это другой ритм, но именно такие испытания закаляют характер и делают специалиста более гибким, сильным и конкурентоспособным.

— Что было самым неожиданным в работе в американской клинике?

— Меня поразила техническая оснащенность и стандартизация процессов. Каждое действие врача строго регламентировано от консультации до наблюдения после процедуры.

Поразило отношение к безопасности: она на первом месте. Пациент получает максимально прозрачную и понятную систему лечения, где исключены случайности. И, конечно, там работают страховки.

— Почему приняли решение вернуться в Кыргызстан?

— Работая в США, я накопила огромный профессиональный опыт, и почувствовала сильное желание применить накопленные знания и привнести стандарты в кыргызскую практику.

С 2007-го по 2010 год работала в Кыргызстане. Это был важный этап, пусть и не самый продолжительный. Мне хотелось внести вклад в развитие эстетической медицины в нашей стране и поделиться тем, чему я научилась за рубежом.

Я увидела разные подходы: наши пациенты открытые, теплые, ищущие «своего» врача, которым можно полностью довериться. Отношения за рубежом более формальные, построенные на протоколах и юридической ответственности. Я решила для себя: мой стиль работы — это синтез.

Западная строгость протоколов и наше искреннее, человеческое отношение к каждому, кто приходит за помощью. Гульжан Саипова

Именно в Кыргызстане я научилась видеть лицо как живую, индивидуальную историю, не набор зон для коррекции, а целостный образ. Это сейчас помогает мне даже в самых нестандартных случаях.

Кыргызстан дал мне неоценимые навыки клинического мышления. Здесь врач учится видеть пациента комплексно, учитывать множество факторов, быстро адаптироваться к условиям. Именно здесь сформировалась моя профессиональная интуиция, способность чувствовать пациента, понимать его потребности глубже.

— Я поняла, что хочу развиваться в международной среде и мне нужен новый, глобальный масштаб. Дубай стал логичным выбором: это быстро развивающийся центр эстетической медицины, где сосредоточены передовые технологии и специалисты со всего мира. Я переехала в ОАЭ в 2010 году. Для специалиста это было идеальное место и время: расти вместе с рынком, развиваться и работать на глобальном уровне.

Это был сложный и длительный процесс. Я стала свидетелем формирования этого рынка изнутри. Пробиться было непросто: в ОАЭ жесточайшая система лицензирования: необходимо скрупулезно подтвердить образование (каждый диплом, год практики, сертификат), опыт работы, пройти проверки.

Кроме того, конкуренция здесь невероятно высокая, сюда приезжают лучшие специалисты со всего мира. Но именно этот путь, полный проверок и испытаний, формирует сильную профессиональную среду, и позволил мне заработать имя, которое сейчас работает на меня. В Дубае имя зарабатывается годами, и поэтому ему доверяют.

Здесь врач обязан постоянно учиться. Технологии в ОАЭ обновляются стремительно. Ты обязан владеть ими, как аппаратными, так и инъекционными, и быть в курсе всех мировых трендов и инноваций. Важны коммуникационные навыки: пациенты приезжают со всего мира. Высокий уровень сервиса — обязательное условие.

— Что для вас значит попасть в ТОР-10 по версии международного издания?

— Это признание многолетнего труда и подтверждение правильности выбранного пути. От студентки мединститута в 1992 году до практикующего врача в Дубае — это годы труда, поиска, роста. Для меня это не только личное достижение, но и показатель того, что моя школа и опыт на рынке, где работают тысячи выдающихся врачей, соответствуют мировому уровню. Это признание не только моего профессионализма, но и той школы, которая меня сформировала. И это большая ответственность перед пациентами.

— Какие процедуры наиболее востребованы среди клиентов в Дубае?

— Сегодня в приоритете естественность. Пациенты стремятся к улучшению качества кожи, а не к изменению внешности. Сейчас на пике лазерные процедуры, биоремоделирование, современные ультразвуковые аппаратные методики омоложения.

Моя задача — сделать так, чтобы пациент выглядел натурально, свежо и ухоженно, но сохранил свою индивидуальность.

— Как меняется эстетическая медицина в последние годы?

— Она переживает революцию. Глобальный тренд: натуральность, индивидуальность и здоровье кожи. Основной акцент на сохранении молодости и борьбе с возрастными изменениями. Технологии становятся более точными, безопасными и менее травматичными. Мы больше не маскируем признаки возраста, а программируем клетки кожи работать в режиме молодости, работаем на опережение. Это делает процедуры доступными и эффективными.

— Насколько честной вы считаете индустрию эстетической медицины?

— В премиальном сегменте индустрия максимально прозрачна. Репутация здесь главный капитал. Обман невозможен: он разрушает карьеру мгновенно. Мои пациенты — люди высокообразованные и требовательные, они ценят прозрачность и аргументированный подход. Честность — единственный фундамент для практики, рассчитанной на десятилетия.

Однако в массовом сегменте могут встречаться недобросовестные практики. Поэтому важно выбирать квалифицированных специалистов. Гульжан Саипова

— Делают ли иногда процедуры ради денег, даже если они не очень нужны клиенту?

— К сожалению, такие случаи бывают. Для профессионала это недопустимо. Я всегда руководствуюсь интересами пациента и никогда не назначу ненужную процедуру. Доверие — самая большая ценность и основа долгосрочных отношений. Им нельзя жертвовать ради краткосрочной выгоды. Благодаря такому искреннему доверию многие пациенты остаются со мной долгие годы.

— Как и у любого врача, были сложные случаи. Для меня одним из самых непростых уроков было научиться говорить «нет», особенно тогда, когда пациент настаивает на процедуре, которая ему не подходит и расходится с медицинскими показаниями. Сказать твердое «нет», чтобы уберечь человека от роковой эстетической ошибки, это и есть истинный профессионализм.

— Как реагируете на сложных или «звездных» клиентов?

— Я придерживаюсь принципа равного отношения ко всем: за дверью кабинета все статусы исчезают. Перед врачом всегда находится человек со своими страхами и надеждами. Независимо от статуса, каждый ожидает профессионализма, уважения и конфиденциальности.

— Что было самым болезненным в эмиграции для вас?

— Поскольку я живу в ОАЭ очень давно, Дубай стал моим домом, здесь построена моя жизнь, здесь моя семья, работа и пациенты. Несмотря на успех, эмиграция имеет свою цену. Самым болезненным остается фактор расстояния. Самым сложным всегда была и остается разлука с родными. Каким бы успешным ни был путь, ты пропускаешь семейные праздники, дни рождения, просто обычные вечера.

— Были моменты одиночества, несмотря на успех?

— Бывали моменты усталости. Но, когда ты видишь результаты своего труда, это дает силы двигаться дальше. Именно это формирует внутреннюю силу и помогает лучше понять себя.

Несмотря на то, что ОАЭ стали для меня домом, в моем сердце всегда есть место для Кыргызстана. Мне не хватает нашей природы: гор, кристально чистого воздуха, чистой воды и натуральных продуктов. Не хватает кыргызских традиций, тепла семейных застолий.

Где бы я ни находилась, связь с Родиной остается частью меня.