Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Японии Намадзу Хироюки в Секретариате ОТГ в Стамбуле.

Стороны обсудили деятельность Организации тюркских государств, реализуемые в ее рамках инициативы и проекты, а также вопросы взаимодействия ОТГ с международными и региональными организациями и государствами.

Отдельное внимание было уделено перспективам развития сотрудничества между ОТГ и Японией на основе взаимных интересов. В этом контексте участники встречи обменялись мнениями о двусторонних отношениях государств — членов и наблюдателей ОТГ с Японией, а также о возможных форматах взаимодействия с третьими сторонами в рамках организации.

Кроме того, Генеральный секретарь ОТГ и первый заместитель министра иностранных дел Японии обсудили актуальные вопросы развития ситуации в регионе и за его пределами.