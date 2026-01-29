Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Японии Намадзу Хироюки в Секретариате ОТГ в Стамбуле.
Стороны обсудили деятельность Организации тюркских государств, реализуемые в ее рамках инициативы и проекты, а также вопросы взаимодействия ОТГ с международными и региональными организациями и государствами.
Отдельное внимание было уделено перспективам развития сотрудничества между ОТГ и Японией на основе взаимных интересов. В этом контексте участники встречи обменялись мнениями о двусторонних отношениях государств — членов и наблюдателей ОТГ с Японией, а также о возможных форматах взаимодействия с третьими сторонами в рамках организации.
Кроме того, Генеральный секретарь ОТГ и первый заместитель министра иностранных дел Японии обсудили актуальные вопросы развития ситуации в регионе и за его пределами.
Отдельно отметим, что в последние месяцы в ряде зарубежных и региональных СМИ появлялись публикации о возможном интересе Японии к расширению формата взаимодействия с Организацией тюркских государств, включая обсуждение различных вариантов участия.
При этом официальных заявлений о намерении Токио вступить в ОТГ не делалось, соответствующих обращений в организацию также не зафиксировано. На данный момент речь идет именно о расширении сотрудничества и диалога, а не о формальном членстве.