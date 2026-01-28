Кремль подтвердил новый раунд трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби

Кремль подтвердил новый раунд трехсторонних переговоров по Украине 1 февраля в Абу-Даби. Об этом пишет BBC News со ссылкой на официального представителя президента России Дмитрия Пескова.

Подробности приводить он не стал, отметив, что «публичное обсуждение деталей по урегулированию только вредит переговорам», пишет РИА Новости.

Ранее о том, что переговоры запланированы на 1 февраля, сообщал лидер Украины Владимир Зеленский.

«Предварительно мы говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу. Украина будет максимально подготовлена по всем вопросам, которые должны быть обсуждены и согласованы», — говорил он в вечернем обращении 26 января.

Первый раунд трехсторонних переговоров, в которых участвуют США, Россия и Украина, прошел в Абу-Даби 23 и 24 января. Все стороны назвали встречу позитивной и конструктивной.