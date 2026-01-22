В ОАЭ пройдет первая трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной

В ОАЭ завтра и послезавтра пройдет первая трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной. Об этом президент Украины заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе, пишет телеканал «Дождь».

«Действительно, представители США сегодня приедут в Москву. Они ждали, как пройдет наша встреча с президентом Трампом. Сейчас они отправятся в Москву, а представители моей команды будут говорить с представителями команды США. Это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах — завтра и послезавтра. Я надеюсь, что Объединенные Арабские Эмираты в курсе, потому что американцы любят вообще удивлять всех, но эта встреча должна состояться», — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что документы о завершении войны практически готовы.

«Украина готова к окончанию войны. И Россия также должна быть готова к окончанию войны. Она должна окончить эту российскую войну, российскую агрессию против Украины», — отметил Владимир Зеленский.