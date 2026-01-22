22:34
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Власть

В ОАЭ пройдет первая трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной

В ОАЭ завтра и послезавтра пройдет первая трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной. Об этом президент Украины заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе, пишет телеканал «Дождь».

«Действительно, представители США сегодня приедут в Москву. Они ждали, как пройдет наша встреча с президентом Трампом. Сейчас они отправятся в Москву, а представители моей команды будут говорить с представителями команды США. Это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах — завтра и послезавтра. Я надеюсь, что Объединенные Арабские Эмираты в курсе, потому что американцы любят вообще удивлять всех, но эта встреча должна состояться», — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что документы о завершении войны практически готовы.

«Украина готова к окончанию войны. И Россия также должна быть готова к окончанию войны. Она должна окончить эту российскую войну, российскую агрессию против Украины», — отметил Владимир Зеленский.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358930/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
Повестку экономического форума в Давосе изменили, убрав вопрос об Украине
В Украине погибли минимум 163 тысячи российских военных — расследование
В Европе считают, что Киев не согласится на уступки территорий без членства в ЕС
В Украине НАБУ продолжает разоблачать коррупцию во власти: обыски у Арахамии
ООН запросила $2,3 миллиарда для оказания гумпомощи жителям Украины в 2026 году
Число беженцев из Украины в Евросоюз выросло до 4,33 миллиона человек
Россия и Украина договорились о временном перемирии в районе Запорожской АЭС
В Майами прошли переговоры с Киевом, теперь идут с делегацией России
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Эдиль Байсалов провел переговоры с послом Украины: что обсудили
Популярные новости
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до&nbsp;500 тысяч сомов Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
Требования к&nbsp;знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
Бизнес
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
22 января, четверг
22:22
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстан...
22:03
В ОАЭ пройдет первая трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной
21:40
В Кыргызстане пройдет масштабный форум творческих союзов и научной интеллигенции
21:25
В Минстрое обсудили генплан Бишкека
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 января: снег