18:18
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Спорт

Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «моральным дегенератом»

Глава МИД Украины назвал президента ФИФА Джанни Инфантино «моральным дегенератом» после его призыва отменить запрет на участие российских команд в международных турнирах.

По словам Андрея Сибиги, «будущие поколения будут считать это позором».

Ранее глава ФИФА заявил, что организация в ближайшее время намерена допустить российские сборные к участию в турнирах. Он отметил, что отстранение футболистов из России от международных матчей ни к чему не привело.

Джанни Инфантино не назвал конкретную дату обсуждения этого вопроса, однако добавил, что хотел бы внести в устав организации полный запрет на отстранение кого-либо из членов по политическим причинам.

По данным СМИ, вопрос могут рассмотреть в апреле.
Ссылка: https://24.kg/sport/360414/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Глава ФИФА выступил за участие российских команд в мировых турнирах
Кремль подтвердил новый раунд трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби
В ОАЭ пройдет первая трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной
Повестку экономического форума в Давосе изменили, убрав вопрос об Украине
В Украине погибли минимум 163 тысячи российских военных — расследование
В Европе считают, что Киев не согласится на уступки территорий без членства в ЕС
В Украине НАБУ продолжает разоблачать коррупцию во власти: обыски у Арахамии
ООН запросила $2,3 миллиарда для оказания гумпомощи жителям Украины в 2026 году
Число беженцев из Украины в Евросоюз выросло до 4,33 миллиона человек
Россия и Украина договорились о временном перемирии в районе Запорожской АЭС
Популярные новости
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова и&nbsp;Кайыркуль Шаршебаева вышли в&nbsp;полуфинал Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова и Кайыркуль Шаршебаева вышли в полуфинал
Кубок Азии по&nbsp;футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Кореи Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Кореи
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за&nbsp;золотую медаль Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за золотую медаль
Кубок Ивана Ярыгина. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева получила бронзу без боя Кубок Ивана Ярыгина. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева получила бронзу без боя
Бизнес
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
3 февраля, вторник
18:09
Профилактика от ВИЧ, защита от гриппа без вакцин. Медицинские прорывы 2025 года Профилактика от ВИЧ, защита от гриппа без вакцин. Медиц...
17:56
Ребенок проглотил батарейку: врачи НЦОМИД спасли жизнь малышке
17:54
Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «моральным дегенератом»
17:49
Эксперты признали здание мастерских Театра оперы и балета аварийным и опасным
17:47
В Бишкеке автомобиль ГУОБДД столкнулся с легковушкой: выясняют причины ДТП