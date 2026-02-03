Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «моральным дегенератом»

Глава МИД Украины назвал президента ФИФА Джанни Инфантино «моральным дегенератом» после его призыва отменить запрет на участие российских команд в международных турнирах.

По словам Андрея Сибиги, «будущие поколения будут считать это позором».

Ранее глава ФИФА заявил, что организация в ближайшее время намерена допустить российские сборные к участию в турнирах. Он отметил, что отстранение футболистов из России от международных матчей ни к чему не привело.

Джанни Инфантино не назвал конкретную дату обсуждения этого вопроса, однако добавил, что хотел бы внести в устав организации полный запрет на отстранение кого-либо из членов по политическим причинам.

По данным СМИ, вопрос могут рассмотреть в апреле.