Переговоры в Абу-Даби. Встречи делегаций США, России и Украины продолжатся

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби накануне завершились переговоры делегаций Украины, США и России. Они состояли из двух раундов и продолжались более трех часов каждый, сообщает Reuters.

По его данным, российские переговорщики во главе с начальником ГРУ Игорем Костюковым вернулись в отель и чуть позже улетели.

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе в ОАЭ.

Трехсторонние переговоры между Соединенными Штатами, Россией и Украиной в Абу-Даби были «позитивными» и «конструктивными». Еще один раунд состоится там же на следующей неделе, написал журналист.

Официальные власти стран, участвующих в консультациях, не дают никаких комментариев.

По данным Axios, в конце второго дня переговоров участники делегаций провели совместный обед.

«В какой-то момент все выглядели почти как друзья. У меня появилось чувство надежды», — рассказал источник.

СМИ уточняют, что очередной раунд переговоров состоится 1 февраля так же в Абу-Даби.