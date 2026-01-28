09:57
Власть

Иммунитет от преступлений. Об опасных поправках рассказал Дастан Бекешев

На заседании Жогорку Кенеша рассмотрят проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в Уголовно-исполнительный, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, документ предусматривает введение понятия рецидива преступлений.

Помимо этого хотят внести поправку об иммунитете от совершения преступления.

«Не будет считаться преступлением деяние, совершенное в целях защиты конституционного строя, национальной, экономической, информационной, экологической и прочей безопасности. То есть можно разрушить вашу собственность и сказать, что это сделали в целях экономической безопасности. Можно взломать ваш банковский счет и сказать, что это тоже в целях какой-то безопасности. Можно взломать вашу электронную почту и сказать, что это в целях информационной безопасности. Можно застрелить вас и сказать, что это в целях защиты конституционного строя. Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку одобрил законопроект в первом чтении. Меня это поразило, потому что Уголовный кодекс получится выше Конституции, это дает право на совершение преступлений. Что очень опасно», — сказал Дастан Бешекев.
