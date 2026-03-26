Власть

Дастан Бекешев требует отменить субботники. Что ему ответили в Минпросвещения

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев призвал отменить субботники. Ранее он направил соответствующее обращение в кабмин.

Как следует из официального ответа Министерства просвещения, учителей нельзя привлекать к принудительному труду. В министерстве подчеркнули, что такие факты противоречат требованиям законодательства.

При этом отмечается, что в ряде случаев органы местного самоуправления злоупотребляют, заставляя педагогов участвовать в уборке территорий и других работах.

Депутат: Если бы от субботников был эффект, Кыргызстан давно бы зацвел

В Минпросвещения подчеркнули, что подобных указаний со стороны ведомства не давалось, а практика принудительного привлечения учителей к субботникам считается недопустимой.

В свою очередь Дастан Бекешев выступил за полную отмену субботников. По его мнению, чистота должна поддерживаться на постоянной основе, а ответственность за мусор должны нести нарушители, а не работники бюджетной сферы.
Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
Власти Кыргызстана усиливают контроль за деньгами и криптой
MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
«Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay
