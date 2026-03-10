09:52
Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений

В Чуйской области задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений, сообщает пресс-служба ГУВД области.

По ее данным, 7 марта 2026 года в ОВД Аламединского района с заявлением обратилась гражданка Б.А. с просьбой принять меры в отношении гражданина А., который в тот же день примерно в 00.30 в своем доме в селе Кара-Жыгач Аламединского района нанес телесные повреждения ее отцу, Б.Б., 1965 года рождения.

Данный факт зарегистрирован, начата проверка, в ходе которой установлено, что в селе Кара-Жыгач между И.А., 1964 года рождения, и Б.Б., 1965 года рождения, находившимися в состоянии алкогольного опьянения и распивавшими спиртные напитки, произошла ссора.

В ходе конфликта гражданин И.А., не справившись со своими эмоциями, нанес Б.Б. телесные повреждения руками и палкой. Несмотря на тяжелое состояние потерпевшего, подозреваемый с силой столкнул его со ступенек дома во двор, в результате чего Б.Б. упал на землю и потерял сознание.
После происшествия И.А., не оказав первой помощи потерпевшему, скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

В результате противоправных действий потерпевшему Б.Б. был причинен тяжкий вред здоровью; в настоящее время он проходит лечение в 4-й городской клинической больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции подозреваемый И.А., 1964 года рождения, был установлен и доставлен в ОВД. Он задержан в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики и водворен в изолятор временного содержания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365231/
