Ввести самозапрет на сделки с недвижимостью просят пожилые в КР

Ввести самозапрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью попросили пожилые в Кыргызстане. Об этом сообщил депутат парламента Дастан Бекешев в своем Telegram—канале.

По его словам, многие граждане до сих пор попадают на удочку мошенников. Чтобы появилась возможность ввести самозапрет, он разработал соответствующий законопроект.

«Даже если они снимут ограничение, будет период «охлаждения» — 24 часа, в течение которых граждане не смогут продать квартиру, но успеют проконсультироваться с родственниками, адвокатами и так далее. Сейчас же мошенники давят, торопят, и люди потом страдают», — сказал Дастан Бекешев.

Ранее СМИ сообщали о нескольких случаях, когда пенсионеры продали квартиру под влиянием мошенников. Полученные от продажи жилья деньги они перевели аферистам.

В милиции призывают граждан быть бдительными. Там напоминают: сотрудники правоохранительных органов, банков и государственных учреждений никогда не требуют переводить деньги на банковские карты или сообщать конфиденциальные банковские данные.

В случае подобных звонков или сообщений граждан просят немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение милиции или сообщить по номеру 102.