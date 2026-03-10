10:36
Облегчить выезд несовершеннолетних детей из Кыргызстана предлагает депутат

Депутат парламента Дастан Бекешев разработал законопроект, касающийся выезда несовершеннолетних детей из Кыргызстана. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Нардеп напомнил, что сейчас при выезде из страны одному родителю надо получать нотариально заверенное согласие второго родителя. Он предлагает убрать эту норму.

«Прописываю в законопроекте: родитель, который хочет, чтобы с ним согласовывали этот момент, сможет сам ставить запрет на выезд ребенка через приложение «Тундук». Это можно обжаловать через суд. В законопроекте предусматриваю, чтобы суд в течение 10 дней (а не месяца) мог ускоренно рассмотреть снятие запрета или оставить его в силе. Эти правила не будут касаться граждан других государств, чтобы они не могли забрать детей и исчезнуть. Такие случаи были: как-то давно пакистанец вывез детей — граждан Кыргызстана, и их мать здесь ходила и обивала пороги», — написал Дастан Бекешев.

Законопроект представят на обсуждение общественности.
