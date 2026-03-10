10:35
Спорт

Кыргызстану пора признать киберспорт — Дастан Бекешев

Кыргызстану пора признать киберспорт и начать его поддерживать. Об этом сообщил депутат парламента Дастан Бекешев в своем Telegram-канале.

Нардеп разработал законопроект, предусматривающий поправки в Закон «О физкультуре и спорте».

«Хочу ввести у нас киберспорт и, самое главное, прописать правила участия в нем несовершеннолетних, чтобы не было вредного воздействия от компьютерных игр», — сказал Дастан Бекешев.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане популяризируют компьютерный спорт среди молодежи. Стоит задача, чтобы республика стала центральном хабом для спортсменов киберспортивного направления.
