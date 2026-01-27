19:49
Власть

Кабмин России расширит список болезней при обследовании трудовых мигрантов

Правительство Российской Федерации расширит перечень инфекционных заболеваний, по которым будут проводиться исследования для трудовых мигрантов. Предложение «Единой России» поддержал премьер-министр Михаил Мишустин и члены кабмина на встрече с депутатами фракции, рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Мы договорились о том, что правительство подготовит качественные подзаконные нормативные акты и расширит перечень инфекционных заболеваний, по которым будут проводиться обязательные исследования для иностранных лиц, планирующих осуществлять трудовую деятельность в РФ», — сказала Ирина Яровая.
