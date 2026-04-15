Происшествия

Очередного государственного нотариуса задержали в Кыргызстане

Нотариуса Нарынской городской государственной нотариальной конторы подозревают в получении взятки. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дело, возбужденного по статье 342 («Получение взятки») УК КР, установлено, что М.у.М. за оформление наследства на дом от покойного отца получил взятку у жителя города Нарына.

Задержанного нотариуса водворили в ИВС ОВД Ат-Башинского района Нарынской области.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

В начале апреля ГКНБ задержал государственного нотариуса Иссык-Кульского района. Ее подозревают в злоупотреблении должностным положением — она получала наличные деньги за оказание услуг, при этом суммы превышали установленную госпошлину.
