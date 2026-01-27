Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет

На общественное обсуждение вынесен проект закона о внесении изменений в Закон «О государственных пособиях», направленный на расширение соцподдержки семей и устранение имущественных барьеров при назначении выплат.

Документ разработан для усиления демографической политики, поддержки многодетных семей и повышения уровня жизни граждан. Одно из ключевых предложений — распространить пособие жителям высокогорных районов на семьи, где третий или последующий ребенок родился до 1 января 2026 года, если ему еще нет трех лет. Авторы отмечают, что это восстановит равные условия для всех жителей высокогорья.

Проект также предлагает полностью отказаться от «имущественных обследований» при определении нуждаемости: бытовая техника, скот, транспорт или другое имущество не будут влиять на получение помощи. Критерием станет только совокупный доход семьи.

Отдельной нормой предусмотрена ежемесячная доплата в размере 5 тысяч сомов матерям-героиням. По официальным данным, в стране более 31 тысячи женщин имеют это звание.

Кроме того, проект вводит принцип универсальности: пособие будет назначаться всем гражданам (семьям) с детьми до 12 лет, а в случае если семья является нуждающейся — до 16-летия детей.

Законопроект размещен на сайте Жогорку Кенеша для обсуждения. После завершения общественного принятия решений документ направят на рассмотрение парламента.