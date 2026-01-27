12:01
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Власть

Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет

На общественное обсуждение вынесен проект закона о внесении изменений в Закон «О государственных пособиях», направленный на расширение соцподдержки семей и устранение имущественных барьеров при назначении выплат.

Документ разработан для усиления демографической политики, поддержки многодетных семей и повышения уровня жизни граждан. Одно из ключевых предложений — распространить пособие жителям высокогорных районов на семьи, где третий или последующий ребенок родился до 1 января 2026 года, если ему еще нет трех лет. Авторы отмечают, что это восстановит равные условия для всех жителей высокогорья.

Проект также предлагает полностью отказаться от «имущественных обследований» при определении нуждаемости: бытовая техника, скот, транспорт или другое имущество не будут влиять на получение помощи. Критерием станет только совокупный доход семьи.

Отдельной нормой предусмотрена ежемесячная доплата в размере 5 тысяч сомов матерям-героиням. По официальным данным, в стране более 31 тысячи женщин имеют это звание.

Кроме того, проект вводит принцип универсальности: пособие будет назначаться всем гражданам (семьям) с детьми до 12 лет, а в случае если семья является нуждающейся — до 16-летия детей.

Законопроект размещен на сайте Жогорку Кенеша для обсуждения. После завершения общественного принятия решений документ направят на рассмотрение парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359395/
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте просят повысить размер пособий гражданам
С 2026 года в КР начнут выплачивать пособие для семей в высокогорных районах
В Кыргызстане растет число людей с инвалидностью
По состоянию на 1 ноября ежемесячное соцпособие получают 108,4 тысячи человек
В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
С 2027 года начнут платить за рождение 4-го и последующих детей. ЖК принял закон
Депутат предлагает открыть call-центр для разъяснений по пособиям
Об усилении контроля над использованием средств для пособий заявили в Минфине
На выплаты за рождение 4-го и последующих детей выделят 6,6 миллиарда сомов
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Популярные новости
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с&nbsp;тройняшками Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
27 января, вторник
12:00
Работа за рубежом: как получать 300 тысяч сомов и не стать жертвой мошенников Работа за рубежом: как получать 300 тысяч сомов и не ст...
11:56
В КР предлагают ввести институт юридических представителей для участия в судах
11:45
Тараканы в «Авроре». За нарушения дом отдыха оштрафовали на 5 тысяч сомов
11:45
Иностранцам с судимостью запретят получать российское гражданство или ВНЖ
11:39
Подозреваемых в смертельном избиении мужчины задержали в Чуйской области