Власть

В трех областях КР намерены обеспечить питьевой водой 425 тысяч человек

В Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областях кабмин намерен обеспечить питьевой водой 425 тысяч человек. Об этом заявлено на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды при обсуждении проекта Закона «О ратификации кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и фондом ОПЕК по вопросам международного развития по программе «Всеобщий доступ к водоснабжению и санитарии (Фаза 1)», подписанного 23 сентября 2025 года в городе Бишкек».

Как сообщил первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев, согласно программе «Всеобщий доступ к водоснабжению и санитарии (Фаза 1)» предполагается улучшение доступа к безопасной питьевой воде и санитарии в 126 сельских населенных пунктах.

«В целом речь идет о $200 миллионах, из которых $180 миллионов ранее были одобрены депутатами прошлого созыва, осталось одобрить еще $20 миллионов. Как вся сумма будет одобрена, начнутся работы», — добавил он.

Сообщается, что фондом ОПЕК по вопросам международного развития финансируется $20 миллионов кредита сроком на 20 лет.

По его словам, основные компоненты программы включают:

— инвестиции в водоснабжение ($140 миллионов). Это финансирование строительства и модернизации систем водоснабжения в 126 селах Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей. Внедрение энергоэффективных насосных систем, солнечной энергетики и гравитационных решений для снижения выбросов парниковых газов.

— развитие санитарии ($29 миллионов). Это модернизация туалетов для уязвимых домохозяйств и государственных учреждений (школ, детских садов, больниц), обеспечивающая доступность для лиц с ограниченными возможностями во всех 126 целевых населенных пунктах.

Также есть и другие компоненты программы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359249/
просмотров: 228
