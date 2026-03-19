Общество

В 773 селах Кыргызстана внедрят систему питьевого водоснабжения

Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности начиная с 2026 года по всей республике к реализации запланировал проекты инфраструктурного водоснабжения, охватывающие 773 села.

В соответствии с утвержденным планом работ распределение объектов по стадиям реализации на текущий момент выглядит следующим образом:

  • Стадия строительно-монтажных работ (СМР): ведутся на объектах в 120 селах.
  • Проектирование: проектно-сметная документация (ПСД) разрабатывается для 229 сел.
  • Закупки: тендерные процедуры на строительные работы проходят по 27 селам.
  • Подготовка к проектированию: сбор исходных данных для ПСД осуществляется по 219 селам (по 95 из них пакет документов сформирован в полном объеме).
  • Технико-экономическое обоснование: подготовка ТЭО ведется для 177 сел.
Материалы по теме
Мы оплачиваем половину стоимости воды. Какие изменения предлагал новый закон
Почему раньше в Бишкеке не хватало воды и проходили митинги, объяснил мэр города
В одном из жилмассивов Бишкека 11 марта не будет холодной воды
В части районов Бишкека 10 марта не будет воды
В некоторых жилмассивах 5 марта 2026 года не будет воды
Почему дома в микрорайоне «Джал» остались без питьевой воды
В 2025 году 40 населенных пунктов обеспечили питьевой водой
В 2026 году в Кыргызстане 773 села планируется обеспечить питьевой водой
В двух жилмассивах Бишкека отключат холодную воду
В одном из жилмассивов Бишкека не будет воды
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Бизнес
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Binance объявляет о&nbsp;партнерстве с&nbsp;экосистемой BAKAI Binance объявляет о партнерстве с экосистемой BAKAI
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
19 марта, четверг
13:02
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве с оформлением земель В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничеств...
13:00
В Оше задержали продавца психотропных веществ — изъяты «Регапен» и «Тропикамид»
12:56
Перевел деньги за кукурузу и остался ни с чем. Задержан дроппер
12:53
Кабылбеков: Отставка главы Нацбанка, возможно, связана с делом «Кыргызнефтегаза»
12:53
Бишкекчанин жалуется на отсутствие бланков свидетельств о смерти в ЦОНе