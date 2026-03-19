В 773 селах Кыргызстана внедрят систему питьевого водоснабжения

Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности начиная с 2026 года по всей республике к реализации запланировал проекты инфраструктурного водоснабжения, охватывающие 773 села.
В соответствии с утвержденным планом работ распределение объектов по стадиям реализации на текущий момент выглядит следующим образом:
- Стадия строительно-монтажных работ (СМР): ведутся на объектах в 120 селах.
- Проектирование: проектно-сметная документация (ПСД) разрабатывается для 229 сел.
- Закупки: тендерные процедуры на строительные работы проходят по 27 селам.
- Подготовка к проектированию: сбор исходных данных для ПСД осуществляется по 219 селам (по 95 из них пакет документов сформирован в полном объеме).
- Технико-экономическое обоснование: подготовка ТЭО ведется для 177 сел.