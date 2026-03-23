В селе Садовом Чуйской области вторую неделю не могут устранить утечку воды

Жители улицы Ключевая села Садовое Мин-Булакского аймака Чуйской области вторую неделю сталкиваются с серьезной проблемой. По улице течет чистая питьевая вода, образовавшая речку, через которую невозможно пройти.

По словам жителей, они несколько раз обращались к директору ЖКХ «Таза Булак» и к главе айыл окмоту как устно, так и письменно, но до сих пор утечка не устранена.

Они надеются на скорейшее вмешательство специалистов ЖКХ для устранения утечки и восстановления нормальных условий на улице.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.