Жители села Бактуу-Долоноту жалуются на грязную питьевую воду

Жители села Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области уже несколько лет сталкиваются с проблемой качества питьевой воды. По их словам, из кранов течет грязная вода с примесями.

Сельчане отмечают, что в воде наблюдается осадок, похожий на песок, из-за чего ее невозможно использовать для питья.

По словам местных жителей, проблема остается нерешенной на протяжении длительного времени. Несмотря на обращения в администрацию, кардинальных изменений не произошло.

«Мы обращаемся в администрацию, они делают — часть труб ремонтируют, но ситуация не меняется», — жалуются жители.

Люди подчеркивают, что вынуждены искать альтернативные источники воды и надеются на системное решение проблемы со стороны соответствующих служб.

