Власть

Только две страны поддержали деньгами Совет мира, созданный Дональдом Трампом

Только две страны поддержали деньгами Совет мира, созданный Дональдом Трампом. Из девяти государств, пообещавших выделить средства для организации, лишь ОАЭ и Марокко сделали это, сообщает Reuters.

После первого заседания Совета мира в феврале американский президент объявил, что страны — участницы организации пообещали выделить для сектора Газа $7 миллиардов. Об этом договорились Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт. США должны были добавить к этой сумме еще $10 миллиардов, а ООН — $2 миллиарда. Деньги среди прочего должны были пойти на финансирование курируемого Советом мира национального комитета по управлению Газой (NCAG), которому планировалось передать контроль над регионом после разоружения ХАМАС. Но из-за отсутствия финансов NCAG так и не начал работу, говорится в статье.

В самом Совете мира отрицают нехватку финансирования. Указано, что организация «запрашивает капитал по мере необходимости», и потребности в нем были «удовлетворены незамедлительно и в полном объеме».

22 января лидер Соединенных Штатов официально объявил о создании так называемого Совета мира на церемонии подписания устава на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Представители 19 государств подписали документ.

Совет мира учрежден в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС с целью управления сектором Газа. Но его функции также будут включать предотвращение и разрешение конфликтов в других регионах.
Материалы по теме
Трамп пригласил Шавката Мирзиеева принять участие в заседании Совета мира
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Казахстан вступил в Совет мира без взноса — МИД страны
Совет мира. Глава Казахстана предлагает учредить награду имени Дональда Трампа
В Вашингтоне прошло первое заседание Совета мира по восстановлению сектора Газа
Стала известна дата первой встречи лидеров «Совета мира»
«Совет мира» не является заменой ООН — Марко Рубио
Избирательный «Совет мира» Трампа: что это значит для Центральной Азии
Узбекистан и Казахстан вошли в «Совет мира»
Россия готова направить $1 миллиард в «Совет мира» из замороженных в США средств
