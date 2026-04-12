Только две страны поддержали деньгами Совет мира, созданный Дональдом Трампом. Из девяти государств, пообещавших выделить средства для организации, лишь ОАЭ и Марокко сделали это, сообщает Reuters.

После первого заседания Совета мира в феврале американский президент объявил, что страны — участницы организации пообещали выделить для сектора Газа $7 миллиардов. Об этом договорились Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт. США должны были добавить к этой сумме еще $10 миллиардов, а ООН — $2 миллиарда. Деньги среди прочего должны были пойти на финансирование курируемого Советом мира национального комитета по управлению Газой (NCAG), которому планировалось передать контроль над регионом после разоружения ХАМАС. Но из-за отсутствия финансов NCAG так и не начал работу, говорится в статье.

В самом Совете мира отрицают нехватку финансирования. Указано, что организация «запрашивает капитал по мере необходимости», и потребности в нем были «удовлетворены незамедлительно и в полном объеме».

22 января лидер Соединенных Штатов официально объявил о создании так называемого Совета мира на церемонии подписания устава на полях Всемирного экономического форума в Давосе.