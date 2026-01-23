Президент поручил проверить деятельность стройкомпании «Доолот Курулуш»

Садыр Жапаров поручил проверить деятельность строительной компании «Доолот Курулуш». По его поручению управляющий делами президента Каныбек Туманбаев выехал в город Шопоков и на месте ознакомился с состоянием строительных объектов застройщика.

По данным властей, более тысячи участников долевого строительства перечислили компании свыше 1 миллиарда сомов. Часть дольщиков впоследствии вернула свои средства, однако на счетах застройщика, как сообщается, должно было остаться более 900 миллионов сомов. При этом фактическое состояние объектов показывает, что строительные работы практически не велись: большинство блоков находятся на уровне котлована, на отдельных участках не возведен даже один этаж.

Дольщики ожидают завершения строительства уже около двух лет.

Также сообщается, что мэрия города Шопоков выделила компании земельный участок площадью более 8 гектаров. Взамен застройщик обязался передать 140 квартир на баланс муниципалитета. Однако, как отмечают власти, застройщик до настоящего времени не выполнил взятые на себя обязательства.

В связи с выявленными фактами создана специальная рабочая комиссия. Она проверит движение средств дольщиков, исполнение договорных обязательств, фактические объемы и темпы строительства, а также соблюдение условий по выделенному земельному участку.

В администрации президента подчеркнули, что ситуация находится на контроле главы государства, а действия, связанные с привлечением средств граждан без выполнения обязательств, получат правовую оценку в рамках закона.