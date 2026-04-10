Стройкомпаниям Кыргызстана предлагают создать единую отраслевую ассоциацию

Строительным компаниям Кыргызстана предлагают создать единую отраслевую ассоциацию. Инициативу озвучил председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов на встрече с их представителями.

По его данным, в отрасли сейчас есть три отдельные ассоциации, которым нужно объединиться.

«Вы какие-то недружные, надо объединиться. Это в ваших же интересах, и нам было бы удобно работать с вами», — сказал глава ГНС.

Он считает, что объединение в единую ассоциацию упростит взаимодействие между бизнесом и Налоговой службой, а также позволит более эффективно решать проблемы отрасли.