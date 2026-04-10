10:48
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Экономика

Стройкомпаниям Кыргызстана предлагают создать единую отраслевую ассоциацию

Строительным компаниям Кыргызстана предлагают создать единую отраслевую ассоциацию. Инициативу озвучил председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов на встрече с их представителями.

По его данным, в отрасли сейчас есть три отдельные ассоциации, которым нужно объединиться.

«Вы какие-то недружные, надо объединиться. Это в ваших же интересах, и нам было бы удобно работать с вами», — сказал глава ГНС.

Он считает, что объединение в единую ассоциацию упростит взаимодействие между бизнесом и Налоговой службой, а также позволит более эффективно решать проблемы отрасли.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/369770/
просмотров: 281
Версия для печати
10 апреля, пятница
10:44
Бишкек просит у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок ГСМ Бишкек просит у Москвы увеличение объемов беспошлинных...
10:43
До 10 процентов без конкурса: в КР изменили порядок назначения на госдолжности
10:38
В Бишкеке за три часа эвакуировали 37 неправильно припаркованных автомобилей
10:37
В Бишкеке остановили водителя с тонировкой на лобовом стекле
10:34
В Баткенской области задержан подозреваемый в даче взятки милиционеру