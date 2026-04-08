Власть

В ЖК критикуют привлечение частных аудиторов к проверкам государственных строек

Депутат Исманали Жороев в ходе заседания Жогорку Кенеша попросил Генеральную прокуратуру не вмешивать частных аудиторов в проверку строящихся гособъектов.

По его словам, некий аудитор по имени Бабур, который ранее сидел в тюрьме, после освобождения, совместно с сотрудниками прокуратуры и ГКНБ, проводит аудиторские проверки строительных компаний.

«Для таких проверок есть Счетная палата. А сейчас на основании таких аудиторских заключений руководителей стройкомпаний задерживают. Есть некоторые сотрудники правоохранительных органов, которые были уволены по ряду причин, но позже они находят себе работу в другом органе. Нужно пресекать подобное и не давать им разрешение работать в дальнейшем в правоохранительных органах», — заявил Исманали Жороев.
