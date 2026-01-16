08:49
Новые визовые требования США. Посол КР встретился с помощником госсекретаря

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в США Айбек Молдогазиев встретился с заместителем помощника государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Центральной и Южной Азии Джоном Поммершаймом. Об этом сообщили в МИД.

Стороны обсудили текущие вопросы кыргызско-американского сотрудничества и предстоящего бизнес-форума «В5+1», запланированного на 4-5 февраля в Бишкеке.

Кроме того, на встрече также затронули тему введенных Белым домом дополнительных требований для кыргызстанцев при оформлении виз категории B-1/B-2, а также вопросы временной приостановки выдачи иммиграционных виз для граждан КР.

Айбек Молдогазиев выразил озабоченность по поводу того, что такие требования окажут негативное влияние на взаимные поездки граждан двух стран и приведут в том числе к сокращению контактов в сферах бизнеса и туризма. Это будет препятствовать дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами, предложив обсудить взаимоприемлемые решения данного вопроса.

Джон Поммершайм отметил, что меры приняты в рамках текущей политики США по борьбе с нелегальной миграцией. При этом он выразил готовность к дальнейшему обсуждению вопроса.

Напомним, с 21 января граждане Кыргызстана при подаче на неиммиграционные визы в Штаты категорий B-1 (деловые поездки) и B-2 (туризм) обязаны вносить возвратный залог в размере от $5 тысяч до $15 тысяч.
