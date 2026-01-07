17:49
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Для граждан КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в США

Фото из интернета

С 21 января 2026 года граждане Кыргызстана при подаче на неиммиграционные визы в США категории B-1 (деловые поездки) и B-2 (туризм) обязаны вносить возвратный залог в размере от $5 тысяч до $15 тысяч. Это следует из документа, опубликованного на сайте Государственный департамент США.

Уточняется, что залог оплачивается исключительно через систему Министерства финансов США. Ссылку на оплату предоставляет консульский сотрудник после собеседования. 

При этом внесение залога не гарантирует выдачу визы.

Также установлено, что обладатели виз, выданных с применением залога, должны въезжать в США и покидать страну только через три аэропорта: Логан в Бостоне, имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке или имени Даллеса в Вашингтоне.

  • Сумма залога определяется консульским офицером во время интервью и может составлять $5 тысяч, $10 тысяч или $15 тысяч.
  • Залог является возвратным. Деньги возвращаются, если заявителю отказали в визе или если обладатель визы вовремя покинул США, не нарушив условий пребывания.

Напомним, программа визового залога была введена Госдепартаментом США в пилотном режиме в августе 2025 года и первоначально распространялась на граждан Малави и Замбии. С января 2026 года она распространяется на граждан 38 стран, включая Кыргызстан и Таджикистан, а для граждан Туркменистана с 1 января 2026 года. Решение объяснялось частыми нарушениями сроков пребывания по визам B-1/B-2.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357204/
просмотров: 637
Версия для печати
Материалы по теме
Венесуэла стала шестой страной, где США провели военную операцию при Трампе
Трамп выводит Нацгвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда
Посол США поздравил Кыргызстан с Новым годом: партнерство, дружба и пожелания
США выделят $2 миллиарда на гуманитарную деятельность ООН
Полититоги-2025: визиты, выборы, граница. Что произошло за 12 месяцев
Дональд Трамп пригласил лидеров Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в США
В США нелегальным мигрантам предлагают $3 тысячи за добровольный выезд
Администрация Трампа отзывает почти 30 кадровых дипломатов по всему миру
Люк Коффи: США следует стремиться к укреплению связей с тюркским блоком
В Майами прошли переговоры с Киевом, теперь идут с делегацией России
Популярные новости
Кыргызстанка вошла в&nbsp;0,4 процента людей с&nbsp;самым высоким&nbsp;IQ в&nbsp;мире Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
С&nbsp;20&nbsp;января для россиян до&nbsp;14&nbsp;лет изменятся правила въезда в&nbsp;Кыргызстан С 20 января для россиян до 14 лет изменятся правила въезда в Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке снесли очередной дом, лишенный статуса памятника В Бишкеке снесли очередной дом, лишенный статуса памятника
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
7 января, среда
17:22
Главным тренером футбольной команды «Абдыш-Ата» снова стал Валерий Березовский Главным тренером футбольной команды «Абдыш-Ата» снова с...
17:14
Для граждан КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в США
17:02
Пожар в доме престарелых. Госпитализирован сотрудник МЧС
16:51
Стоимость нефти Brent упала ниже $60 впервые с декабря 2025 года
16:07
Протестующие в Иране взяли под контроль города Абданан и Малекшахи — СМИ