Дастан Бекешев: Молодежь лишают права учиться из-за высокой стоимости контракта

Молодежь лишают права учиться из-за высокой стоимости контракта в вузах, заявил сегодня на заседании ЖК депутат Дастан Бекешев.

По его словам, вузы резко подняли стоимость контракта, из-за чего многие молодые люди не могут себе позволить обучение в них.

«При этом вузы придумывают разные способы для обогащения за счет студентов. Мы еле избавились от бизнеса на пропусках. Но до сих пор со студентов требуют деньги за кредиты. Мне интересно, на основании каких нормативно-правовых актов вузы придумывают новые правила? Надо разобраться в сложившейся ситуации», — добавил Дастан Бекешев.

Напомним, что ранее Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана предложило образовательным организациям высшего и среднего профессионального образования, независимо от формы собственности, отказаться от практики взимания штрафов с обучающихся за пропуск учебных занятий и производственной практики.

По данным ведомства, рекомендация направлена на соблюдение прав студентов, формирование справедливых и единых подходов к вопросам учебной дисциплины и недопущение необоснованных финансовых взысканий в образовательной среде.