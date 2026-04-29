Власть

Депутат предложил перенести часть вузов и госорганов из Бишкека в Токмок

Депутат Жогорку Кенеша Медербек Саккараев предложил перенести часть вузов и государственных органов из Бишкека в Токмок. С инициативой он выступил на заседании парламента.

По словам нардепа, в Токмоке есть здания, которые долгое время не используются. При этом мэрия не может эффективно распоряжаться ими и проводить ремонт, так как объекты находятся на балансе Министерства просвещения.

Медербек Саккараев предложил создать в Токмоке «студенческий город», разместив там часть вузов. По его мнению, это повысит доступность образования для регионов и даст импульс развитию города.

— скриншот с прямого эфира
Фото — скриншот с прямого эфира. Медербек Саккараев

Кроме того, депутат считает целесообразным перенести в Токмок часть государственных органов, включая структуры областного уровня Чуйской области.

Он заметил, что такие меры позволят эффективнее использовать государственное имущество, снизят нагрузку на Бишкек, повысят статус Токмока и будут способствовать росту малого и среднего бизнеса, включая рынок аренды жилья и сферу услуг.

Отметим, что Токмок — второй по величине город в Чуйской области с населением около 70-75 тысяч человек и расположен примерно в 60-65 километрах от столицы.
