Чолпон Шамсутдин назначена директором департамента госсанэпиднадзора

Сегодня официально представлена коллективу новый директор департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора — Чолпон Шамсутдин. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Ранее она занимала должность заместителя директора департамента и имеет многолетний опыт работы в сфере санитарно-эпидемиологического надзора.

В ведомстве отметили, что перед новым руководителем стоят задачи по усилению профилактики заболеваний и повышению эффективности санитарного контроля.

Напомним, в ноябре 2025 года директор департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Абдыкадыр Жороев покинул свой пост.