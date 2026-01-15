15:38
Общество

Чолпон Шамсутдин назначена директором департамента госсанэпиднадзора

Сегодня официально представлена коллективу новый директор департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора — Чолпон Шамсутдин. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Ранее она занимала должность заместителя директора департамента и имеет многолетний опыт работы в сфере санитарно-эпидемиологического надзора.

В ведомстве отметили, что перед новым руководителем стоят задачи по усилению профилактики заболеваний и повышению эффективности санитарного контроля.

Напомним, в ноябре 2025 года директор департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Абдыкадыр Жороев покинул свой пост.
