12:37
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Экономика

Госагентство по управлению госимуществом перевыполнило план на 233 процента

С начала года Государственное агентство по управлению государственным имуществом перевыполнило план поступлений на 233 процента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, план поступлений средств от управления госимуществом на 2025 год был утвержден в сумме 15 миллиардов 480 миллионов сомов, включая:

  • от арендной платы — 200 миллионов сомов;
  • дивиденды — 15 миллиардов 280 миллионов сомов.

По итогам восьми месяцев текущего года поступления составили 36 миллиардов 121,4 миллиона сомов, в том числе:

  • от дивидендов — 26 миллиардов 585,7 миллиона сомов;
  • от приватизации — 9 миллиарда 166,9 миллиона сомов;
  • от сдачи в аренду государственного имущества — 177,3 миллиона сомов;
  • прочее — 191,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345178/
просмотров: 49
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин уточнил задачи и филиалы дирекции по управлению госимуществом
Кабмин Кыргызстана обновил правила управления государственным имуществом
В дирекции по управлению объектами при ГАУГИ новый глава
Государству возвращен винно-водочный завод в Баткенской области
На торги выставлен ряд объектов, в том числе бывшее имущество Райыма Матраимова
ГКНБ вернул мэрии Узгена земельный участок более гектара
В Госагентстве по управлению госимуществом сменился директор
В Бишкеке государству вернули участок площадью 3 гектара
ГАУГИ выставляет на аукцион ряд объектов
В Таласе землю и пруд стоимостью 34 миллиона сомов продали за 874 тысячи
Популярные новости
Снижения цен на&nbsp;недвижимость в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;ждите. Эксперт объяснил почему Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему
В&nbsp;Кыргызстане впервые заработал завод по&nbsp;производству термопластика В Кыргызстане впервые заработал завод по производству термопластика
Российский рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;сентября Российский рубль продолжает дорожать, как и тенге. Курс валют на 25 сентября
Евро, российский рубль и&nbsp;юань подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;сентября Евро, российский рубль и юань подешевели к сому. Курс валют на 26 сентября
Бизнес
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
28 сентября, воскресенье
12:33
Госагентство по управлению госимуществом перевыполнило план на 233 процента Госагентство по управлению госимуществом перевыполнило...
12:03
Евросоюз хочет создать «стену дронов» для защиты своего воздушного пространства
11:29
Работница «Почты России» отправила мошенникам в Кыргызстан 8,6 миллиона рублей
11:00
Как жить без боли и стыда: откровенный разговор с врачом-проктологом
10:44
Кыргызстанца, до смерти избившего в РФ писательницу, приговорили к 12,5 года