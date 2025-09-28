Госагентство по управлению госимуществом перевыполнило план на 233 процента

С начала года Государственное агентство по управлению государственным имуществом перевыполнило план поступлений на 233 процента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, план поступлений средств от управления госимуществом на 2025 год был утвержден в сумме 15 миллиардов 480 миллионов сомов, включая:
- от арендной платы — 200 миллионов сомов;
- дивиденды — 15 миллиардов 280 миллионов сомов.
По итогам восьми месяцев текущего года поступления составили 36 миллиардов 121,4 миллиона сомов, в том числе:
- от дивидендов — 26 миллиардов 585,7 миллиона сомов;
- от приватизации — 9 миллиарда 166,9 миллиона сомов;
- от сдачи в аренду государственного имущества — 177,3 миллиона сомов;
- прочее — 191,5 миллиона сомов.