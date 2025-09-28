Госагентство по управлению госимуществом перевыполнило план на 233 процента

С начала года Государственное агентство по управлению государственным имуществом перевыполнило план поступлений на 233 процента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, план поступлений средств от управления госимуществом на 2025 год был утвержден в сумме 15 миллиардов 480 миллионов сомов, включая:

от арендной платы — 200 миллионов сомов;

дивиденды — 15 миллиардов 280 миллионов сомов.

По итогам восьми месяцев текущего года поступления составили 36 миллиардов 121,4 миллиона сомов, в том числе: