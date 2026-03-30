Власть

Жогорку Кенеш не нотариальная контора. Депутат против спешки при подаче законов

Депутат Камила Талиева выступила с резкой критикой практики поспешного внесения законопроектов в профильные комитеты парламента. Поводом для недовольства стало рассмотрение вопроса о введении электронных векселей, который включен в повестку дня комитета по бюджету в экстренном порядке.

Парламентарий выразила протест против того, что важные документы раздаются нардепам непосредственно перед началом или даже во время самого заседания. Она подчеркнула, что такая спешка мешает качественной проработке законов и может привести к серьезным ошибкам.

«Материалы вносятся в последний момент, прямо в день заседания. Мы же договаривались не идти по такому пути, если хотим качественной работы. В таких документах могут быть скрытые «мины», а ведь это судьба народа и большая государственная политика», — заявила Камила Талиева.

Она напомнила коллегам и представителям кабмина, что ЖК не должен превращаться в орган, который бездумно штампует решения.

Нельзя просто проводить законы ради галочки. Жогорку Кенеш не должен быть для вас нотариальной конторой и рассматривать сырой материал. 

Камила Талиева

В качестве системного решения депутат предложила пересмотреть регламент и переносить заседания комитетов на вторник. По ее мнению, это даст народным избранникам необходимое время для детального изучения бумаг, поступивших в понедельник.
Материалы по теме
Бумагу отменяют: законопроекты в Жогорку Кенеш хотят подавать онлайн
Регламент ЖК. Комитет одобрил изменение правил ускоренного принятия законов
Переселенцы из Таджикистана просят доступ к могилам близких в соседней стране
Депутат: Рост случаев аутизма и задержки речи у детей — трагедия для государства
«Государство не магазин»: депутат против спорного закона о госуслугах
Популярные новости
Правила въезда иностранцев в&nbsp;Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и&nbsp;легализация Правила въезда иностранцев в Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и легализация
С&nbsp;1&nbsp;апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана
Это всего лишь слухи. Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;своей отставке Это всего лишь слухи. Алмамбет Шыкмаматов о своей отставке
Бывший глава ГКНБ заявил о&nbsp;&laquo;победе над паспортной мафией&raquo; Бывший глава ГКНБ заявил о «победе над паспортной мафией»
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
Вакансия. Постоянному представительству АБР в&nbsp;КР требуется помощник по&nbsp;логистике Вакансия. Постоянному представительству АБР в КР требуется помощник по логистике
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
