Жогорку Кенеш не нотариальная контора. Депутат против спешки при подаче законов

Депутат Камила Талиева выступила с резкой критикой практики поспешного внесения законопроектов в профильные комитеты парламента. Поводом для недовольства стало рассмотрение вопроса о введении электронных векселей, который включен в повестку дня комитета по бюджету в экстренном порядке.

Парламентарий выразила протест против того, что важные документы раздаются нардепам непосредственно перед началом или даже во время самого заседания. Она подчеркнула, что такая спешка мешает качественной проработке законов и может привести к серьезным ошибкам.

«Материалы вносятся в последний момент, прямо в день заседания. Мы же договаривались не идти по такому пути, если хотим качественной работы. В таких документах могут быть скрытые «мины», а ведь это судьба народа и большая государственная политика», — заявила Камила Талиева.

Она напомнила коллегам и представителям кабмина, что ЖК не должен превращаться в орган, который бездумно штампует решения.

Нельзя просто проводить законы ради галочки. Жогорку Кенеш не должен быть для вас нотариальной конторой и рассматривать сырой материал. Камила Талиева

В качестве системного решения депутат предложила пересмотреть регламент и переносить заседания комитетов на вторник. По ее мнению, это даст народным избранникам необходимое время для детального изучения бумаг, поступивших в понедельник.