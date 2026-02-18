В Кыргызстане стремительно растет число детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и проблемами задержки речи. Об этом на заседании парламента заявила депутат Камила Талиева, подчеркнув, что данная ситуация является трагедией не только отдельных семей, но и всего государства.

По словам парламентария, главная опасность заключается в позднем выявлении проблемы. Зачастую диагноз ставится слишком поздно, из-за чего дети не получают необходимую коррекционную помощь в раннем возрасте, когда она наиболее эффективна.

«Специалисты отмечают отсутствие профилактики и ранней диагностики. Особенно в регионах наблюдается острая нехватка логопедов, дефектологов и психологов. Для решения этой проблемы необходима научная база и системный подход. Мы обязаны оказать финансовую и законодательную поддержку этой сфере», — заявила Камила Талиева.

Депутат подчеркнула, что игнорирование этой ситуации ставит под угрозу реализацию национальной программы «Здоровая нация». Она обратилась к кабмину с требованием взять вопрос под особый контроль.