Камила Талиева: Двух первых лиц государства рассорили сплетники

Двух первых лиц государства, двух друзей рассорили сплетники, заявила сегодня нардеп Камила Талиева на заседании ЖК.

По ее словам, именно они способствовали разладу их отношений.

«Ко мне обращаются люди, которые очень встревожены сложившейся политической ситуацией. Вся политика делается в парламенте, народ смотрит на нас. Эти два друга вместе сделали многое для страны, и некоторым это не нравилось. Тот же вице-премьер-министр (Эдиль Байсалов. – Прим. 24.kg) бегает везде и вносит раскол между двумя друзьями. Он сам ничего не сделал для страны, а в своих речах уже обнулил все то, что сделал для страны генерал. Такое нельзя допускать.

Все эти дни я ждала, что кто-то из депутатов–мужчин выскажется за то, что необходимо примирить двух первых лиц государства, но все промолчали, не хватило воли. Лишь Умбеталы Кыдыралиев сказал свое справедливое слово. Давайте не будем равнодушными, сделаем от имени парламента обращение к президенту КР с призывом к необходимости примирения двух друзей», — отметила Камила Талиева.

Она добавила, что все эти дни ее коллеги бегали, пытаясь вонзить нож в спину торага Нурланбека Тургунбек уулу.

«Я говорила, что это непорядочно. Торага хорошо поработал, он никого не делил, спасибо ему за это», — отметила нардеп.
