Власть

В парламенте озаботились низким представительством женщин на руководящих постах

Депутат Камила Талиева на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша при обсуждении во втором чтении поправок в некоторые конституционные законодательные акты заявила, что число женщин на руководящих должностях в государственных структурах остается низким. 

По ее словам, ранее принят закон, согласно которому доля представителей одного пола не должна превышать 70 процентов, однако данная норма не исполняется. Так, по данным нардепа, из 22 членов правительства только одна женщина занимает должность, а среди 76 заместителей министров лишь 17 женщин.

Не лучше ситуация и в регионах. В областных структурах женщин практически нет, среди акимов они также отсутствуют. Среди заместителей акимов 28 из 79 — женщины, что составляет 35 процентов.

Камила Талиева подчеркнула, что это считается минимальной гендерной квотой, при этом большинство женщин занимают должности, связанные преимущественно с социальными вопросами.

Кроме того, она напомнила, что ранее должности вице-премьеров по соцвопросам занимали женщины, однако эти позиции упразднены. По словам депутата, среди 48 вице-мэров по стране только 10 — женщины, что составляет около 20 процентов.
