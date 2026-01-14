10:59
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Украине НАБУ продолжает разоблачать коррупцию во власти: обыски у Арахамии

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в рамках дела о получении выгоды за результаты голосований в Верховной раде. В пресс-службе правоохранительных органов сообщили, что подозревают главу одной из парламентских фракций.

Антикоррупционные органы проводят обыски у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и главы фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, сообщает украинское издание «Обозреватель».

По версии следствия, они предоставляли незаконные льготы ряду народных депутатов за голосование за или против конкретных проектов законов.

Напомним, НАБУ проводит расследование коррупционных схем, созданных высокопоставленными чиновниками страны. Они касались в том числе госконцерна «Энергоатом» и, по версии следствия, организованы бизнесменом Тимуром Миндичем, обвиняемым в вымогательстве «откатов» за контракты и использование близких отношений с главой государства.

28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Ермака.
