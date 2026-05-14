12:56
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Происшествия

Коррупционный скандал в Украине. Друг Зеленского Андрей Ермак арестован

В Украине бывшего главу офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака арестовали на время следствия по уголовному делу об отмывании денег.

Высшего антикоррупционного суда Украины
Фото Высшего антикоррупционного суда Украины. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак арестован

Сегодня Высший антикоррупционный суд страны избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для друга и соратника Зеленского Андрея Ермака.

Ранее С️пециализированная антикоррупционная прокуратура выступила с ходатайством о его аресте с возможностью внесения залога в размере 180 миллионов гривен. В суде сам бывший чиновник заявил, что у него нет денег для внесения залога, а все средства, которыми располагает, зафиксированы в его декларации. Андрей Ермак также добавил, что относится к суду с уважением и не думает о том, что, возможно, ему придется какое-то время провести в следственном изоляторе. Он отверг все обвинения в свой адрес.

Читайте по теме
Коррупционный скандал в Украине. Андрею Ермаку предъявили подозрение

Глава страны уволил Андрея Ермака в конце ноября прошлого года в разгар «Миндичгейта». Он возглавлял президентский офис более пяти лет и сам подал заявление об отставке.

В конце ноября 2025-го в доме Ермака уже проходили обыски, их проводили сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и НАБУ. В тот же день Владимир Зеленский сообщил о его отставке на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем. Место Андрея Ермака занял Кирилл Буданов.

НАБУ все-таки предъявило подозрение Андрею Ермаку. Об этом позже сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура. Согласно заявлению, ведомства раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен в элитном строительстве под Киевом. Ермаку сообщили о подозрении по статье об отмывании имущества, полученного преступным путем.

НАБУ расследует коррупционные схемы, созданные высокопоставленными чиновниками. Они касались в том числе госконцерна «Энергоатом» и, по версии следствия, организованы Тимуром Миндичем, обвиняемым в вымогательстве «откатов» за контракты и использование близких отношений с главой государства.

28 ноября прошлого года Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы офиса президента Андрея Ермака.

Позднее НАБУ также опубликовало сделанные в квартире Тимура Миндича записи разговоров, во время которых обсуждались коррупционные схемы, и заявило, что к деятельности преступной группы Миндича причастны четыре действующих и бывших министра. По данным украинских изданий, один из них — Галущенко. К вечеру 11 ноября стало известно, что в связи с этим же делом НАБУ предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру. По информации местных изданий, речь идет о еще одном близком к Владимиру Зеленскому человеке — бывшем вице-премьере, экс-министре национального единства Алексее Чернышове. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/373804/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан присоединился к Меккской конвенции по борьбе с коррупцией
Коррупционный скандал в Украине. Андрею Ермаку предъявили подозрение
Двух бывших министров обороны Китая приговорили к смертной казни
Пропуск за «отметку». Пресечена коррупция на весогабаритном посту в Иссык-Ате
Директор и бухгалтер задержаны. В Бишкеке выявили коррупцию в электросетях
Министр строительства Кыргызстана рассказал о борьбе с коррупцией и реформах
В Фонде туризма раскрыта коррупционная схема на 90 миллионов сомов
В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Коррупция. Возбуждено дело на сотрудников Службы водных ресурсов Тюпского района
Дело о коррупции. Суд продлил срок ареста экс-начальнику милиции Балыкчи
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и&nbsp;получил протоколы В Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и получил протоколы
В&nbsp;Иссык-Кульской области у&nbsp;мужчины нашли 109 кустов опийного мака и&nbsp;оружие В Иссык-Кульской области у мужчины нашли 109 кустов опийного мака и оружие
В&nbsp;Кыргызстане задержана группа мошенников. Они обвиняются в&nbsp;18&nbsp;преступлениях В Кыргызстане задержана группа мошенников. Они обвиняются в 18 преступлениях
Бишкекчанин отдал $85 тысяч за&nbsp;&laquo;дешевую квартиру&raquo; и&nbsp;остался ни&nbsp;с&nbsp;чем Бишкекчанин отдал $85 тысяч за «дешевую квартиру» и остался ни с чем
Бизнес
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
14 мая, четверг
12:55
Ситуация вокруг Украины. ЕС рассматривает кандидатуру Меркель для контактов с РФ Ситуация вокруг Украины. ЕС рассматривает кандидатуру М...
12:53
Мэр Бишкека разъяснил правила изъятия земель под дороги и городские объекты
12:47
В Кыргызстане снижается преждевременная смертность — Швейцария помогла
12:43
Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния — Садыр Жапаров
12:41
Жогорку Кенеш утвердил внешнего аудитора Национального банка