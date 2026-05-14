Коррупционный скандал в Украине. Друг Зеленского Андрей Ермак арестован

В Украине бывшего главу офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака арестовали на время следствия по уголовному делу об отмывании денег.

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак арестован

Сегодня Высший антикоррупционный суд страны избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для друга и соратника Зеленского Андрея Ермака.

Ранее С️пециализированная антикоррупционная прокуратура выступила с ходатайством о его аресте с возможностью внесения залога в размере 180 миллионов гривен. В суде сам бывший чиновник заявил, что у него нет денег для внесения залога, а все средства, которыми располагает, зафиксированы в его декларации. Андрей Ермак также добавил, что относится к суду с уважением и не думает о том, что, возможно, ему придется какое-то время провести в следственном изоляторе. Он отверг все обвинения в свой адрес.

Глава страны уволил Андрея Ермака в конце ноября прошлого года в разгар «Миндичгейта». Он возглавлял президентский офис более пяти лет и сам подал заявление об отставке.