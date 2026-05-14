Коррупционный скандал в Украине. Друг Зеленского Андрей Ермак арестован

В Украине бывшего главу офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака арестовали на время следствия по уголовному делу об отмывании денег.
Ранее С️пециализированная антикоррупционная прокуратура выступила с ходатайством о его аресте с возможностью внесения залога в размере 180 миллионов гривен. В суде сам бывший чиновник заявил, что у него нет денег для внесения залога, а все средства, которыми располагает, зафиксированы в его декларации. Андрей Ермак также добавил, что относится к суду с уважением и не думает о том, что, возможно, ему придется какое-то время провести в следственном изоляторе. Он отверг все обвинения в свой адрес.
Глава страны уволил Андрея Ермака в конце ноября прошлого года в разгар «Миндичгейта». Он возглавлял президентский офис более пяти лет и сам подал заявление об отставке.
В конце ноября 2025-го в доме Ермака уже проходили обыски, их проводили сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и НАБУ. В тот же день Владимир Зеленский сообщил о его отставке на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем. Место Андрея Ермака занял Кирилл Буданов.
НАБУ все-таки предъявило подозрение Андрею Ермаку. Об этом позже сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура. Согласно заявлению, ведомства раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен в элитном строительстве под Киевом. Ермаку сообщили о подозрении по статье об отмывании имущества, полученного преступным путем.
НАБУ расследует коррупционные схемы, созданные высокопоставленными чиновниками. Они касались в том числе госконцерна «Энергоатом» и, по версии следствия, организованы Тимуром Миндичем, обвиняемым в вымогательстве «откатов» за контракты и использование близких отношений с главой государства.
Позднее НАБУ также опубликовало сделанные в квартире Тимура Миндича записи разговоров, во время которых обсуждались коррупционные схемы, и заявило, что к деятельности преступной группы Миндича причастны четыре действующих и бывших министра. По данным украинских изданий, один из них — Галущенко. К вечеру 11 ноября стало известно, что в связи с этим же делом НАБУ предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру. По информации местных изданий, речь идет о еще одном близком к Владимиру Зеленскому человеке — бывшем вице-премьере, экс-министре национального единства Алексее Чернышове.