Депутат требует усилить контроль за продажей отозванных смесей «Нестле»

Депутат Жогорку Кенеша Гулнара Баатырова на заседании парламентского комитета по социальным вопросам призвала Министерство здравоохранения усилить контроль за продажей детского питания компании «Нестле».

Нардеп отметила, что поводом для ее обращения стал факт продолжения продажи детских смесей, которые ранее отозваны из оборота. «Несмотря на отзыв, данная продукция до сих пор доступна покупателям в ряде магазинов и аптек страны», — добавила Гулнара Баатырова.

Как сообщалось ранее, департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора получил уведомление от ОсОО Forester — официального дистрибьютора продукции детского питания компании группы «Нестле» — об отзыве ряда товаров из продажи: сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей под товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN OPTIPRO 2, NAN EXPERTPRO, NAN 2 Optipro, PRENAN, NAN LACTOSE FREE с определенными датами производства.

Отзыв осуществляется в качестве меры предосторожности и связан с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота).