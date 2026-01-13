16:30
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Власть

Депутат требует усилить контроль за продажей отозванных смесей «Нестле»

Депутат Жогорку Кенеша Гулнара Баатырова на заседании парламентского комитета по социальным вопросам призвала Министерство здравоохранения усилить контроль за продажей детского питания компании «Нестле». 

Нардеп отметила, что поводом для ее обращения стал факт продолжения продажи детских смесей, которые ранее отозваны из оборота. «Несмотря на отзыв, данная продукция до сих пор доступна покупателям в ряде магазинов и аптек страны», — добавила Гулнара Баатырова.

Как сообщалось ранее, департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора получил уведомление от ОсОО Forester — официального дистрибьютора продукции детского питания компании группы «Нестле» — об отзыве ряда товаров из продажи: сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей под товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN OPTIPRO 2, NAN EXPERTPRO, NAN 2 Optipro, PRENAN, NAN LACTOSE FREE с определенными датами производства.

Отзыв осуществляется в качестве меры предосторожности и связан с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота).
Ссылка: https://24.kg/vlast/357681/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Может иметь токсин. «Нестле» отзывает отдельные партии детского питания в КР
Милиция усилила меры общественной безопасности на рынках Бишкека
В США обновили стратегию безопасности
Глобальный индекс терроризма: Кыргызстан — одна из безопасных стран мира
Выборы-2025. К охране порядка привлекут более 10 тысяч сотрудников милиции
МЧС подключат к обеспечению общественной безопасности и защите границ страны
Соблюдать правило пяти «НЕ». О мерах безопасности ребенка рассказали специалисты
В Кыргызстане утвердили порядок действий силовиков при угрозах безопасности
МВД Кыргызстана готово к обеспечению безопасности в туристический сезон
Кыргызстан занял 78-е место в рейтинге безопасных и миролюбивых стран
Популярные новости
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
Перегрев. Ввести госрегулирование цен на&nbsp;недвижимость предлагает Дастан Бекешев Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев
Декларация. Стало известно, сколько Садыр Жапаров заработал в&nbsp;2024 году Декларация. Стало известно, сколько Садыр Жапаров заработал в 2024 году
Декларация-2024. Торага ЖК&nbsp;владеет движимым имуществом на&nbsp;6&nbsp;миллионов сомов Декларация-2024. Торага ЖК владеет движимым имуществом на 6 миллионов сомов
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
16:23
В Таласе задержан подозреваемый в убийстве В Таласе задержан подозреваемый в убийстве
16:17
ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме — мэрия
16:07
Депутат требует усилить контроль за продажей отозванных смесей «Нестле»
16:02
Кыргызстан и Монголия начнут обмениваться заключенными
15:57
В тюрьмах России отбывают наказание более 1 тысячи 200 кыргызстанцев