Danone отзывает детское питание в Германии. Продукция бренда продается и в КР

Французская компания Danone отзывает в Германии несколько партий детского питания бренда Aptamil из-за обнаружения токсичного вещества. Об этом пишут зарубежные СМИ.
Речь идет как минимум о трех партиях продукции, произведенных с мая по август 2025 года. Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания Германии подтвердило, что товары выводятся из оборота.
Причиной стал цереулид — токсин, способный вызывать тошноту и рвоту. Его обнаружили в одном из ингредиентов, поставленных компанией из Китая. По данным СМИ, за последние две недели акции Danone снизились почти на 13 процентов.
Ранее, в январе этого года, о добровольном отзыве партий детского питания заявляла Nestle, позднее — французская компания Lactalis. Во Франции следственные органы проверяют, связаны ли случаи гибели двух младенцев с употреблением отозванной продукции. Прямой связи пока не установлено.
Отметим, что продукция Danone, в том числе детское питание бренда Aptamil, продается и в Кыргызстане — в специализированных магазинах и через онлайн-площадки.