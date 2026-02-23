Нарушила правила техбезопасности. В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию

В Бишкеке строительная компания «Аурум Билдинг» оштрафована на 200 тысяч сомов за несоблюдение норм безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.

Фото пресс-службы Минстроя

По данным ведомства, нарушения выявили в ходе проверки объекта в селе Кок-Жар на улице Мадиева, 9, где возводят многоэтажный жилой дом.

«Установлено несоблюдение требований технической безопасности и норм охраны труда при возведении пристройки к 9-этажному зданию, а также подземного паркинга», — пояснили в Минстрое.

Помимо штрафа, компании «Аурум Билдинг» вынесено официальное предписание об устранении всех выявленных нарушений.