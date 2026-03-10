Вернуть профессиональную охрану в школах предложили родители учеников в Бишкеке

Родители выражают обеспокоенность безопасностью в общеобразовательных учреждениях после информации о предотвращенном возможном вооруженном нападении в одной из школ Бишкека.

«Считаю необходимым вернуть профессиональную охрану во все школы и установить металлоискатели на входах, чтобы своевременно предотвращать угрозы и обеспечить безопасность детей и педагогов. Также предлагаю вывести этот вопрос на общественное обсуждение с участием родителей и жителей, чтобы совместно определить эффективные меры по обеспечению безопасности учащихся. Это должно быть приоритетом всего общества», — написал читатель 24.kg.

Читайте по теме ГКНБ предотвратил возможное вооруженное нападение в одной из школ Бишкека

Отметим, по данным чиновников, арочные металлодетекторы на входе могут создавать «узкое место» при входе и выходе из школы. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации большое количество детей должно быстро покинуть здание, а рамки досмотра могут замедлить эвакуацию.

Ранее ГКНБ предотвратил возможное вооруженное нападение в одной из школ Бишкека. В ходе контртеррористической работы совместно с зарубежными партнерами выявлен несовершеннолетний ученик, который изучал возможность совершения вооруженного нападения на учителей и учащихся одного из среднеобразовательных учреждений столицы. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза совершения акта терроризма» УК КР.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.