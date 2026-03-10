12:29
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Агент 024

Вернуть профессиональную охрану в школах предложили родители учеников в Бишкеке

Родители выражают обеспокоенность безопасностью в общеобразовательных учреждениях после информации о предотвращенном возможном вооруженном нападении в одной из школ Бишкека.

«Считаю необходимым вернуть профессиональную охрану во все школы и установить металлоискатели на входах, чтобы своевременно предотвращать угрозы и обеспечить безопасность детей и педагогов. Также предлагаю вывести этот вопрос на общественное обсуждение с участием родителей и жителей, чтобы совместно определить эффективные меры по обеспечению безопасности учащихся. Это должно быть приоритетом всего общества», — написал читатель 24.kg.

Читайте по теме
ГКНБ предотвратил возможное вооруженное нападение в одной из школ Бишкека

Отметим, по данным чиновников, арочные металлодетекторы на входе могут создавать «узкое место» при входе и выходе из школы. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации большое количество детей должно быстро покинуть здание, а рамки досмотра могут замедлить эвакуацию.

Ранее ГКНБ предотвратил возможное вооруженное нападение в одной из школ Бишкека. В ходе контртеррористической работы совместно с зарубежными партнерами выявлен несовершеннолетний ученик, который изучал возможность совершения вооруженного нападения на учителей и учащихся одного из среднеобразовательных учреждений столицы. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза совершения акта терроризма» УК КР.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/365297/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассиве «Ак-Бата» Бишкека построят новую школу на 650 мест
В Кыргызстане создадут «Мектеп 21» — школу цифровых технологий для взрослых
ГКНБ предотвратил возможное вооруженное нападение в одной из школ Бишкека
Депутатам ЖК показали аварийную школу в Таласе. Ее построили в 1932 году
В Бишкеке расширят школу «Светоч»: появится 450 новых ученических мест
В микрорайоне «Тунгуч» закрыли стадион школы № 73. Жители просят разъяснений
ИКАО призывает государства обеспечить безопасность гражданской авиации
В Минстрое рассказали, в каких районах Бишкека построят новые школы
Нацисследование. Названы регионы с наибольшим уровнем насилия в школах
Атака на Иран. Число погибших в Минабе школьниц увеличилось до 148
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;приложении &laquo;Тундук&raquo; у&nbsp;части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления В приложении «Тундук» у части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления
Жители микрорайона &laquo;Аламедин-1&raquo; в&nbsp;Бишкеке выступают против сноса стоянки Жители микрорайона «Аламедин-1» в Бишкеке выступают против сноса стоянки
Соцфонд объяснил возможное уменьшение пенсионных накоплений в&nbsp;&laquo;Тундуке&raquo; Соцфонд объяснил возможное уменьшение пенсионных накоплений в «Тундуке»
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
10 марта, вторник
12:18
В Ошской области староста села задержан при вымогательстве 60 тысяч сомов В Ошской области староста села задержан при вымогательс...
12:16
Вернуть профессиональную охрану в школах предложили родители учеников в Бишкеке
12:10
Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
12:09
Назначен директор мемориального комплекса имени Алыкула Осмонова
12:00
Атака на Иран. Трамп и Нетаньяху про «победу», а мир — про последствия