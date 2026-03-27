Секретарь Совбеза КР обсудил вопросы нацбезопасности с властями Венгрии

Секретарь Совбеза Адилет Орозбеков встретился с главным советником премьер-министра Венгрии по вопросам нацбезопасности Марселем Биро в Будапеште. Об этом сообщает администрация президента КР.

По ее данным, обсуждены вопросы, затрагивающие процесс формирования нового миропорядка, а также актуальные вызовы и угрозы в сфере терроризма, экстремизма, незаконной миграции, кибербезопасности и противодействие организованной преступности.

«Адилет Орозбеков отметил, что современная ситуация в области безопасности, в том числе текущие конфликты требуют значительной интеграции и консолидации межгосударственных усилий в интересах поддержания региональной стабильности и сохранения мира в строгом соответствии с Уставом ООН и общепризнанными нормами международного права. Во встрече также приняли участие высшие должностные лица по вопросам внешней политики и безопасности Узбекистана, Казахстана, Турции и Азербайджана», — говорится в сообщении.