Власть

Секретарь Совбеза КР обсудил вопросы нацбезопасности с властями Венгрии

Секретарь Совбеза Адилет Орозбеков встретился с главным советником премьер-министра Венгрии по вопросам нацбезопасности Марселем Биро в Будапеште. Об этом сообщает администрация президента КР.

По ее данным, обсуждены вопросы, затрагивающие процесс формирования нового миропорядка, а также актуальные вызовы и угрозы в сфере терроризма, экстремизма, незаконной миграции, кибербезопасности и противодействие организованной преступности.

«Адилет Орозбеков отметил, что современная ситуация в области безопасности, в том числе текущие конфликты требуют значительной интеграции и консолидации межгосударственных усилий в интересах поддержания региональной стабильности и сохранения мира в строгом соответствии с Уставом ООН и общепризнанными нормами международного права. Во встрече также приняли участие высшие должностные лица по вопросам внешней политики и безопасности Узбекистана, Казахстана, Турции и Азербайджана», — говорится в сообщении.
Вернуть профессиональную охрану в школах предложили родители учеников в Бишкеке
ИКАО призывает государства обеспечить безопасность гражданской авиации
Нарушила правила техбезопасности. В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию
Депутат о водоемах в «Мурас-Ордо»: погибли восемь детей, сколько еще должно?
Россия работает над созданием в Евразии архитектуры равной безопасности — Лавров
В Узбекистане озвучили три главных риска для безопасности страны
Депутат требует усилить контроль за продажей отозванных смесей «Нестле»
Милиция усилила меры общественной безопасности на рынках Бишкека
В США обновили стратегию безопасности
Глобальный индекс терроризма: Кыргызстан — одна из безопасных стран мира
С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана
Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
27 марта, пятница
23:14
Минсельхоз Кыргызстана получил от Китая дроны, вызывающие искусственный дождь Минсельхоз Кыргызстана получил от Китая дроны, вызывающ...
22:59
Лига PWL. Кыргызстанка Сезим Жуманазарова обыграла соперницу из Узбекистана
22:45
Объездную дорогу в Чолпон-Ате завершат к Играм кочевников и саммиту ШОС
22:24
Школу с детьми с инвалидностью выселяют из здания в Кара-Балте. Ответ мэрии
22:14
Сборная Кыргызстана по футболу U-20 проиграла Иордании