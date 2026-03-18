В Кыргызстане продвижение детских смесей и скрытую рекламу хотят запретить

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в закон «О рекламе».

Документ предлагает существенно ужесточить регулирование рекламной сферы. В частности, вводится расширенное понятие скрытой (косвенной) рекламы, под которое подпадают упоминания брендов в фильмах, шоу, мероприятиях, а также использование схожего дизайна, упаковки и символики при продвижении товаров.

Одним из ключевых нововведений станет полный запрет на рекламу продуктов и средств для искусственного питания детей.

Речь идет о детских смесях, прикорме, бутылочках, сосках и других аналогичных товарах, предназначенных для детей с рождения и раннего возраста.

Также сохраняется запрет на рекламу наркотических средств, порнографических материалов и объявлений, связанных с вовлечением в торговлю людьми и оказанием интимных услуг.

Одновременно предлагается исключить действующие нормы, регулирующие рекламу детского питания, заменив их полным запретом.

Инициаторы объясняют изменения необходимостью защиты здоровья детей и стимулирования грудного вскармливания. По данным международных организаций, уровень недоедания и нарушений питания среди детей в Кыргызстане остается высоким, а реклама заменителей грудного молока влияет на отказ от естественного вскармливания.

Законопроект, как отмечается, не потребует дополнительных бюджетных расходов и направлен на совершенствование законодательства в сфере здравоохранения и защиты детей.