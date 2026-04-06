Мировой кризис. Члены ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае

Организация стран — экспортеров нефти и ее партнеры (ОПЕК+) договорились увеличить лимиты на добычу нефти в мае на 206 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Совместное решение принято Россией, Саудовской Аравией, Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром и Оманом.

Государства договорились скорректировать объемы добычи нефти для поддержания стабильности на рынке.

На предыдущем заседании, которое состоялось в марте, члены ОПЕК+ уже увеличивали лимиты на 206 тысяч баррелей нефти в сутки.

Ранее Reuters отмечал, что увеличение добычи странами ОПЕК+ должно стать сигналом для мирового рынка о готовности дальнейшего наращивания производства нефти.

В частности, увеличение майских квот должно помочь стабилизировать настроения покупателей нефтепродуктов на фоне блокады Ормузского пролива и войны США и Израиля с Ираном, которые уже привели к энергетическому кризису.

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 3 мая.

Эксперты указывают, что из-за ситуации на мировом энергетическом рынке многие государства меняют своих поставщиков. В частности, Таиланд, который прежде импортировал около половины своей нефти из стран Персидского залива, начал переговоры с Россией.

В свою очередь, Индия впервые за семь лет закупила нефть у Ирана. Для стабилизации ситуации на рынке США также временно приостановили действие санкций на нефть из РФ, которая была погружена на танкеры до 12 марта 2026 года.