Мировой кризис. Члены ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае

Организация стран — экспортеров нефти и ее партнеры (ОПЕК+) договорились увеличить лимиты на добычу нефти в мае на 206 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Совместное решение принято Россией, Саудовской Аравией, Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром и Оманом.

Государства договорились скорректировать объемы добычи нефти для поддержания стабильности на рынке.

На предыдущем заседании, которое состоялось в марте, члены ОПЕК+ уже увеличивали лимиты на 206 тысяч баррелей нефти в сутки.

Ранее Reuters отмечал, что увеличение добычи странами ОПЕК+ должно стать сигналом для мирового рынка о готовности дальнейшего наращивания производства нефти.

В частности, увеличение майских квот должно помочь стабилизировать настроения покупателей нефтепродуктов на фоне блокады Ормузского пролива и войны США и Израиля с Ираном, которые уже привели к энергетическому кризису.

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 3 мая.

Эксперты указывают, что из-за ситуации на мировом энергетическом рынке многие государства меняют своих поставщиков. В частности, Таиланд, который прежде импортировал около половины своей нефти из стран Персидского залива, начал переговоры с Россией.

В свою очередь, Индия впервые за семь лет закупила нефть у Ирана. Для стабилизации ситуации на рынке США также временно приостановили действие санкций на нефть из РФ, которая была погружена на танкеры до 12 марта 2026 года.
Материалы по теме
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Строительный бум разогнал добычу песка и гравия в Кыргызстане в 2,6 раза
Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранцами
Угроза мирового энергокризиса. Минфин США на месяц снял санкции с иранской нефти
Нефть может побить рекорд 2008 года на фоне конфликта с Ираном
Цена нефти Brent поднялась до $112 за баррель
Скачок цен на нефть. В ООН напомнили о ценности возобновляемой энергетики
В США бензин подорожал на 23,5 процента на фоне войны на Ближнем Востоке
Цена нефти может вырасти до $215 за баррель — WSJ
Атака на Иран. Качели: цена нефти Brent снова поднялась выше $100 за баррель
Популярные новости
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;апреля Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Тенге обновил максимум года, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;2&nbsp;апреля Тенге обновил максимум года, дорожают и другие валюты. Курс на 2 апреля
В&nbsp;Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и&nbsp;государственный долг В Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и государственный долг
Налоги выросли вдвое: &laquo;Дордой&raquo; и&nbsp;&laquo;Кара-Суу&raquo; дали до&nbsp;1,3 миллиарда сомов Налоги выросли вдвое: «Дордой» и «Кара-Суу» дали до 1,3 миллиарда сомов
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
