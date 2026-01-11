15:31
Политики Гренландии требуют от США прекратить пренебрежение к острову

Лидеры пяти гренландских партий выступили с совместным заявлением в связи с намерением президента США Дональда Трампа присоединить остров.

В опубликованном на странице правительства документе Йенс Фредерик Нильсен (партия «Демократы»), Пеле Бруберг («Маяк»), Муте Эгеде («Народное сообщество»), Алека Хаммонд («Вперед») и Аккалу Еримиассен («Солидарность») призывают Белый дом прекратить «пренебрежительное отношение» к острову.

«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами. Как лидеры гренландских партий, мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше желание, чтобы пренебрежительное отношение Соединенных Штатов к нашей земле прекратилось», — говорится в тексте.

Авторы также подчеркнули, что Гренландия — демократия, которая хочет продолжать сотрудничество как с США, так и с западными странами.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.
