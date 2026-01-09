12:07
Власть

Глава Нацбанка в 2024 году получил доход в размере более 10 миллионов сомов

Председатель правления Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев в 2024 году получил доход в размере 10 миллионов 278,5 тысячи сомов. Такие данные содержатся в его декларации.

Глава регулятора указал, что при этом его расходы составили 4 миллиона сомов.

Он владеет квартирой общей площадью 134,6 квадратного метра, капитальными строениями и автомобилем.

Глава Нацбанка не указал доходы и имущество близких родственников.

Напомним, Налоговая служба Кыргызстана начала публикацию декларационных сведений чиновников за отчетный период.
